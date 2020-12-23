إطلاق "باستا مارادونا" في إيطاليا

أنسامد- 23 ديسمبر / كانون الأول - تم إطلاق "باستا مارادونا" باستا بإسم دييجو مارادونا في إيطاليا قبل اختفاء الأرجنتيني (رقم 10 دييغو) حيث كان مارادونا قد دخل في شراكة مع العلامة التجارية الإيطالية للمعكرونة "بيوني" لإنشاء ماركة المعكرونة"دييجو رقم 10 " في عام 2020.



وراء هذا الارتباط يوجد أليخاندرو أوكتافيو كوينتين ، وهو أرجنتيني ولد في بوينس آيرس لأم أرجنتينية وأب إيطالي. وقد جمعت عائلته ثروة في قطاع الأغذية الزراعية.



في عام 2019 ، اشترى أليخاندرو أوكتافيو كوينتين مصنع "بيوني" للمعكرونة وفي ديسمبر عرض على مارادونا إنشاء علامة تجارية للمعكرونة على صورته. ثم تم توقيع عقد يسمح لمصنع "بيوني" باستخدام صورة مارادونا واسمه. وبعدها ولدت "باستا مارادونا" حول الاسم التجاري "دييجو رقم 10 ".



