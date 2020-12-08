أسبوع المطبخ الإيطالي في هانوي

أنسامد - 8 ديمسبر / كانون الأول - ستقدم طباق المطبخ الإيطالي الشهية والشهيرة في في هانوي حيث سيتمتع الهانويون بفرصة التعرف على خصائص الطهي الإيطالية في حدث "مذاق إيطاليا كل يوم"( a test of daily Italia) الذي يقام في الفترة من 7 إلى 13 ديسمبر في هانوي في إطار أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم.



لمدة أسبوع ، يحضر المشاركون بالإضافة إلى تذوق مذاق الأطباق الإيطالية والمشروبات مثل النبيذ والآيس كريم وصلصة الطماطم والمعكرونة وزيت الزيتون والقهوة والبسكويت، أداء الطهاة والحفلات الموسيقية المشاهير.



أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم هو جزء من مشروع "المذاق الإيطالي الإضافي" الذي أطلقته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.



يتم تنظيمه في 40 دولة حول العالم من أجل تعزيز ثقافة الطهي للأمة عبر الألب. وفي فيتنام ، يقام هذا الأسبوع في سبع مدن ومقاطعات.



