ثلاثة أيام من الفاعليات للاحتفال بفن البيتزا

أنسامد - 6 ديسمبر/ كانون الأول - تبدأ يوم الاثنين 7 ديسمبر ثلاثة أيام من الفاعليات والمبادرات المخصصة لفن البيتزا في إطار الاحتفالات بالذكرى الثالثة لاعتماد اليونسكو فن صناعة البيتزا في نابولي أو ما يعرف بفن البيتزايولو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في عام 2017.



يتم الترويج لهذه المبادرات التي تأتي في إطار المشروع الذي تموله منطقة كامبانيا من قبل الشركة الإقليمية SCABEC بالتعاون مع مؤسسة UniVerde وجمعية Pizzaiuoli Napoletani وبمشاركة مؤسسات كامبانيا الفندقية.



في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الافتتاح في الكنيسة البابوية الملكية سان فرانسيسكو دي باولا، سيُقام القداس الإلهي بمباركة صانعي البيتزا.



في الساعة الرابعة مساء، سيتم بث مؤتمر عبر شبكة الإنترنت روجت له مؤسسة UniVerde وجامعة نابولي فيدريكو الثاني في نابولي بدعم من منطقة كامبانيا حول حماية وتعزيز ونقل التراث الثقافي والزراعي إلى الأجيال القادمة.



سيختتم اليوم الأول بتوزيع حوالي 70 قطعة بيتزا على المشردين في ساليرنو، لمبادرة بيتزا سوليدال، بالتعاون مع مؤسسة مجتمع ساليرنو.



،في اليوم التالي في نابولي، سيتم توزيع 70 قطعة بيتزا أيضا لما مجموعه 140 وجبة بالتعاون مع مؤسسة مجتمع سان جينارو.



يوم الأربعاء 9 ديسمبر، سيتم تنظيم فاعلية "مدرسة البيتزا" والتي سيتم نقلها في بث مباشر عبر شبكة الانترنت. كما سيتم إطلاق أجندة عام 2021 مع وصفات عجين حصرية وتوابل.



