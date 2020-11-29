قواعد الاتحاد الأوروبي حول الصيد تضر بإيطاليا

أنسامد - 29 نوفمبر / تشرين الثاني - قد تتسبب قواعد الاتحاد الاوروبي حول ممارسة أنشطة الصيد في خسارة فادحة في حجم المبيعات في قطاع الصيد الايطالي لا تقل عن 15 مليون يورو لمصايد الأسماك الإيطالية، مع الاضرار بالصيادين والمستهلكين على حد سواء.



وتقدمت المفوضية الأوروبية باقتراح يهدف إلى تقليل نشاط الصيد في غرب البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 15% أخرى في عام 2021 لأنظمة الصيد بشباك الجر التي تمارس في ليغوريا وتوسكانا ولاتسيو وكامبانيا وكالابريا وشمال صقلية. وتؤثر هذه القواعد أيضًا على إسبانيا وفرنسا.



ستكون أول نتائج تطبيق هذه القواعد هي غزو المنتجات المستوردة للموائد الايطالية، مثل روبيان النمر، ومحار المحيط الهادئ والبنغاسيوس.



كما ستؤثر هذه القواعد على أكثر من 14 ألف يوم عمل، كما سيتأثر المستهلكون أيضا في عمليات الشراء، حيث قد ينخفض المعروض من الأنواع القيمة لصالح منتجات أخرى بالتأكيد أرخص ولكن بجودة أقل بكثير.



