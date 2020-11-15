مؤسسة باريلا : إيطاليا تبتعد عن حمية البحر الأبيض المتوسط

أنسامد - 15 نوفمبر / تشرين الثاني - يتم الاحتفال في 16 نوفمبر بالذكرى السنوية العاشرة لاعتراف اليونسكو بحمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية باعتبارها ضمن "التراث الثقافي غير المادي للبشرية".



وأشارت مؤسسة باريلا (Barilla) إلى ارتباط حمية البحر الأبيض المتوسط ​​"عالميًا بالوقاية من الأمراض المزمنة غير المعدية، من مرض السكري إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تمثل نموذج غذائي له تأثير كبير على عمر الانسان".



يسلط التقرير الضوء على النظام الغذائي في إيطاليا التي ابتعدت عن هذا النموذج الغذائي، لدرجة أن عدد الإيطاليين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن ارتفع ليصل ل 25% بين المراهقين و 46% بين البالغين.



على الصعيد العالمي، يعتبر النظام الغذائي غير السليم مسؤولا عن 11 مليون حالة وفاة سنويًا في العالم، أو 20% من إجمالي الوفيات.



وأشار التقرير إلى أن " خياراتنا الغذائية لها أيضًا تأثير على البيئة، نظرًا لأن ما يصل إلى 37% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي تأتي من أنظمتنا الغذائية، من الحقول إلى المائدة".



