القهوة المختصة الاسرع نموا في عالم القهوة

أنسامد - 8 نوفمبر / تشرين الثاني - تعتبر القهوة المختصة هي الاتجاه الرئيسي في عالم القهوة في سياق اتجاهات القهوة لعام 2020/2021 وفقا لمعرض «هوست ميلانو» العالمي المخصص لعالم المطاعم والضيافة.



وتعتبر مشروبات القهوة الباردة (الكولد برو) Cold brew، وفلات وايت Flat White ودالغونا كوفي Dalgona Coffee أسرع مشروبات القهوة نموًا، وفقا لبيانات معرض «هوست ميلانو»، التي تم اعدادها بمساهمة الخبراء في هذا القطاع.



تظهر البيانات على وجه الخصوص أن انتشار القهوة المختصة يرجع أساسًا إلى العدد المتزايد من ماكينات تحميص القهوة الصغيرة في كل مدن العالم، من طوكيو وبرلين إلى أصغر مدينة، مثل هارلم في هولندا.



من الناحية الاستهلاكية، هناك ارتفاع في توجهات الزبائن ورغبتهم في معرفة أصل الحبوب ومن أنتجها في الأصل وكيف تم تحميصها وبواسطة من. وفقًا لمعهد الاسبريسو الإيطالي، يعمل في قطاع البن اليوم في إيطاليا أكثر من 800 محمصة قهوة يعمل بها حوالي 7000 موظف، وبلغ حجم مبيعاتها 3.9 مليار يورو في عام 2017.



