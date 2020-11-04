الشرطة الايطالية تكشف عملية تهريب و غش نبيذ الي الصين

انسامد - 4 نوفمبر - تشرين الثاني - كشفت الشرطة الايطالية عن عملية تهريب و غش للنبيذ الفاخر من توسكانا للتصدير الي الصين.



تقوم السلطات بملاحقة 3 مطلوبين صينيين بالاضافة الي4 ايطاليين لاتهامهم بانتاج و تعبئة و تسويق في الخارج لكميات من النبيذ بمواصفات مزيفة منسوبة لاصول غير حقيقية تحمل شهادات ضمان و علامات ماركات عريقة مقلدة لنبيذ توسكانا الفاخر .



وقد قامت شرطة فلورنساو شرطة بادو بكشف عملية التهريب و الغش التجاري بمساعدة نيابة بيستويا التي اصدرت اربعةاوامر بالقبض علي 3 مشتبه بهم وامر بتفتيش شركة استيراد و تصدير تمتلك مكاتب لها في كل من ايطالياو الصين.



