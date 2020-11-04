Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - منتجات غذائية
الشرطة الايطالية تكشف عملية تهريب و غش نبيذ الي الصين
    انسامد - 4 نوفمبر - تشرين الثاني - كشفت الشرطة الايطالية عن عملية تهريب و غش للنبيذ الفاخر من توسكانا للتصدير الي الصين.

    تقوم السلطات بملاحقة 3 مطلوبين صينيين بالاضافة الي4 ايطاليين لاتهامهم بانتاج و تعبئة و تسويق في الخارج لكميات من النبيذ بمواصفات مزيفة منسوبة لاصول غير حقيقية تحمل شهادات ضمان و علامات ماركات عريقة مقلدة لنبيذ توسكانا الفاخر .

    وقد قامت شرطة فلورنساو شرطة بادو بكشف عملية التهريب و الغش التجاري بمساعدة نيابة بيستويا التي اصدرت اربعةاوامر بالقبض علي 3 مشتبه بهم وامر بتفتيش شركة استيراد و تصدير تمتلك مكاتب لها في كل من ايطالياو الصين.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    حياة وموهبة آندي وارهول ملك البوب في بالاتسينا دي كاكشيا ستوبينيجي

    ألبوم الصور