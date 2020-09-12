إيطاليا تقدم البيتزا الأغلى فى العالم

أنسامد - 12 سبتمبر / أيلول - صنعت واحدة من أفضل أنواع البيتزا حول العالم فى إيطاليا، "فيجازا الفاخرة"، المصنوعة من الكافيار والذهب الصالح للأكل، بسعر 2000 يورو، حيث ولدت فكرة صنع "البيتزا الذهبية" على يد دينو فورلين، صاحب مطعم شاب وصاحب بيتزا فورلين في كاسولا، في منطقة فينيتو، بشمال البلاد، بمناسبة انطلاق فعاليات The Voice 2020 (المعرض الدولي للذهب والمجوهرات والفضة والساعات) فى فيتشنزا، بحسب موقع "vicenzatoday" الإيطالى.



صنعت البيتزا الفاخرة، بحجم 30 سم بعد تخمير العجين لمدة 144 ساعة، من نوعين من الكافيار أو اللآلئ السوداء وجبن حليب البقر الإيطالي المصنوع من الموزاريلا والقشدة و 260 ملجرام من الذهب الصالح للأكل.



تخبز البيتزا الذهبية فقط عند الحجز قبل أسبوع على الأقل، ويتم تقديمها مع أدوات مائدة مطلية بالذهب محاطة بصندوق مخصص لها، مقابل 2000 يورو.



وتعليقا على "جولد بيتزا" قال صانعها فورلين: "هذه مساهمتى وأتمنى إنعاش القطاع الذى يجعلنا متميزين دوليا، وهذه هي طريقي للاحتفال بفيتشنزا، التي كانت موطنًا لأنشطة ونجاح مطاعم عائلتي لثلاثة أجيال كاملة".



