مبيعات الخضروات المعلبة تواصل تراجعها

أنسامد - 30 أغسطس /آب - تواصل مبيعات الخضروات المعلبة تراجعها في السوق الايطالي، لتواصل الانخفاض الذي بدأ خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد، دون أي مؤشرات على التعافي.



في الواقع، خفضت 30% من العائلات استهلاكها من الخضروات المعلبة حتى بعد المرحلة الحادة لانتشار الوباء، في حين أن أكثر من 10% ممن اشتروا السلطات المعبأة تخلوا عن المنتج، وفقا لما أعلنه الاتحاد العام للزراعة الإيطالية Confagricoltura.



وطالب الاتحاد العام للزراعة الإيطالية باتخاذ إجراءات عاجلة لانقاذ هذا القطاع الذي تزيد قيمته عن مليار يورو، والذي ينضم لقائمة القطاعات التي تأثرت بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



وأشار الاتحاد إلى أن الانخفاض في مبيعات السلطات المعبأة، وبشكل عام الخضروات المعلبة بدأ مع اتخاذ اجراءات الإغلاق،عندما كان المستهلكون يخططون للتسوق لعدة أيام، قبل أن تتغير توجهاتهم لشراء منتجات يمكن حفظها لفترة أطول.



ومع ذلك، بعد المرحلة الثانية، ظلت المبيعات أقل بنسبة 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي نظرا لضعف الطلب من سلاسل التوريد.



