النمسا الأعلى في أسعار اللحوم في أوروبا وإيطاليا الثامنة

أنسامد - 21 أغسطس /آب - سجلت النمسا أعلى سعر للحوم في عام 2019 بين دول الاتحاد الأوروبي، فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الثامنة من حيث أسعار اللحوم، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الاحصاءات الأوروبية "يوروستات".



وشملت النتائج أسعار لحوم البقر، ولحم الخنزير، ولحم الضأن والماعز والدواجن واللحوم الأخرى والمنتجات القائمة على اللحوم.



احتلت النمسا المرتبة الأولى في قائمة البلدان الاوروبية الاعلى في أسعار اللحوم مع مؤشر مستوى السعر عند 145 ، تليها لوكسمبورغ ثم فرنسا وهولندا وبلجيكا وفنلندا. تحتل إيطاليا المرتبة الثامنة بمستوى سعر أعلى من المائة.



تم تسجيل أدنى مستويات في أسعار اللحوم في عام 2019 في بولندا ورومانيا ثم بلغاريا وليتوانيا.



