أكثر من ثلثي الايطاليين يفضلون اللحوم الايطالية

أنسامد - 15 يوليو / تموز - تغيرت عادات المستهلكين الايطاليين في نهاية فترة الإغلاق، وزاد وعي الإيطاليين تجاه صحة وسلامة وأصل واستدامة المنتجات الغذائية.



وكشف استطلاع تم إجراؤه على عينة من 1000 إيطالي مسئولين عن المشتريات تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما أن 71% من الايطاليين يفضلون المنتجات الغذائية الايطالية، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 78% بالنسبة للحوم. تشير التقارير إلى أن 51% يفضلون المنتجات العضوية.



وتشمل العوامل الأخرى التي تلعب دورا في اختيار اللحوم للشراء غياب المضادات الحيوية (75%)، فيما يفضل 65% عدم وجود أغذية معدلة وراثيًا.



وأظهر الاستطلاع أن 9 من بين كل 10 إيطاليين يفضلون اللحوم العضوية مع طرق التعبئة المستدامة. بشكل عام، يشير التقرير إلى أن 22% من المستهلكين قالوا إنهم قاموا بزيادة شراء المنتجات الإيطالية.



