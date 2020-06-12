إعادة افتتاح مقهى فلوريان في مدينة البندقية

انسامد - 12 يونيو / حزيران - يفتتح مقهى فلوريان الذي يُعد واحدا من أشهر رموز مدينة البندقية الايطالية على مستوى العالم أبوابه مجددا أمام الجمهور اعتبارًا من اليوم الجمعة 12 يونيو.



أعلن ذلك ماركو باوليني الرئيس التنفيذي لشركة Sacra المسؤولة عن إدارة مقهى فلوريان، موضحا أنه سيتم إعادة فتح مقهى فلوريان التاريخي الواقع في ساحة سان ماركو في البندقية.



يقول ماركو باوليني : خلال الأسابيع الاخيرة التي فُرضت فيها اجراءات التباعد الاجتماعي لأسباب صحية، شاهدنا الآلاف من الصور للبندقية وساحة سان ماركو مهجورة، مشيرا إلى أن قرار إغلاق مقهى فلوريان كان قرارًا مؤلمًا ولكنه ضروري.



في المرحلة الأولى وحتى نهاية الشهر، سيفتح مقهى فلوريان أبوابه في عطلات نهاية الأسبوع على أمل أن يتمكن من استئناف النشاط بشكل يومي في أقرب وقت ممكن في يوليو.



