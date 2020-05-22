إطلاق القائمة الرقمية المجانية لخدمات المطاعم في إيطاليا

أنسامد - 22 مايو / أيار - مع التعليق المؤقت لقائمة الطعام الورقية نظرا لتدابير الأمن الصحي، تقرر إصدار قائمة طعام رقمية مجانية لخدمات المطاعم لدعم إعادة تشغيل المطاعم الايطالية في المرحلة الثانية لرفع اجراءات الحجر الصحي في البلاد.



يتم تقديم هذه الخدمة التي أنشأتها وكالة الاتصالات KiRweb من خلال بوابة Leggimenu.it. ووفقا لبيان صحفي، تم إطلاق هذه المنصة الرقمية عبر شبكة الإنترنت، حيث انضم إليها بالفعل أكثر من 250 من أصحاب المطاعم في أقل من 24 ساعة.



تتيح هذه المنصة لاصحاب المطاعم تحميل قوائمهم على شبكة الانترنت، مع السماح للزبائن الذين يدخلون المطعم بعرض قائمة الطعام مباشرة من الهاتف المحمول. ستظل خدمة رقمنة القائمة مجانية دائما، وليس فقط في مرحلة الطوارئ.



وقال منشئو المحتوى: سواء كان لديك مطعم أو بار أو مطعم بيتزا، مع leggimenu.it سيكون من الممكن الحصول على قائمة إصدار الويب الخاصة بك وسيتمكن العملاء من الرجوع إليها بسهولة باستخدام هواتفهم المحمولة أثناء وجودهم على الطاولة.



