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كولديريتي:إنخفاض الإنفاق في المطاعم بنسة 80 في المائة
    أنسامد - 21 مايو /ايار - انخفض الإنفاق الاستهلاكي في المطاعم ومطاعم البيتزا والزراعية والمطاعم الأخرى في إيطاليا بنسبة 80٪ خلال إغلاق الفيروس التاجي ، حسبما قالت مجموعة كولدريتي الزراعية بعد إعادة فتح قطاع تقديم الطعام في المرحلة الثانية من طوارئ الفيروس الاثنين.

    واشارت كولديريتي إن مجموعة من عمليات الإغلاق والعمل عن بعد والغياب التام للسياح كانت وراء السقوط وأن الصعوبات التي يعاني منها قطاع المطاعم كان لها أثر كبير على صناعة الأعمال الزراعية برمتها.

    وأضافت إن السياحة الزراعية ، المتشرة في أماكن عديدة في البلاد ، ربما تكون أفضل فئة لفرض التباعد الاجتماعي في المرحلة الثانية.

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