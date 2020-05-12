تأجيل معرض "تشيبوس" الدولي للأغذية في بارما إلى مايو 2021

انسامد - 12 مايو - ايار - قررت معارض بارما وهيئة مصنعو الأغذية الإيطالية تأجيل عقد النسخة العشرين من المعرض الدولي للأغذية "تشيبوس" (Cibus) إلى الفترة بين 4 إلى 7 مايو 2021، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19).



وكان مقررا أن تعقد هذه النسخة في مايو الجاري في مدينة بارما الإيطالية، قبل تأجيلها إلى سبتمبر المقبل. لكن المنظمون قرروا بالاتفاق مع وكالة الترويج في الخارج للشركات الإيطالية "ICE"، والشركات العاملة في المجال الزراعة الغذائية، تأجيلها من جديد إلى العام المقبل.



جاء الإعلان عن هذا التأجيل خلال اجتماع بخاصية "الفيديو كونفرانس" شمل العديد من أقطاب القطاع، حيث أوضح المنظمون أنه: " تأكد عدم بلوغ الشروط الموضوعية التي تضمن أن المعرض سيعقد في شهر سبتمبر، بنفس المعايير الكيفية والكمية للمشاركة، خاصة من الأجانب، وكذلك قدرته على الوصول للتطلعات المعتادة للشركات التي تعرض منتجاتها والأطراف المشاركة والشركاء من المؤسسات".



ورغم تأجيل هذا المعرض، تستضيف مدينة بارما الإيطاليا منتدى آخر في سبتمبر المقبل، يتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع الغذاء والمشروبات الناجمة عن الطوارئ الصحية، والذي سيشهد حضورا حقيقيا لعدد من المشاركين شريطة الإلتزام ببروتوكول يتضمن معايير التباعد الاجتماعي والتأمين، خوفا من انتشار كورونا.

