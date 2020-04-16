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تاجيل معرض نبيذ فينيتالي الي ابريل 2021
    انسامد - 15 ابريل - نيسان - قال منظمو معرض النبيذ الإيطالي فينيتالي ان المعرض سوف تم تأجيله الي العام المقبل بسبب جائحة فيروس كوروناالذي يجتاح العالم مسببا خسائر كبيرة في الارواح بالاضافة الي اضرار اقتصادية شديدة.

    حسبما قال بيان منظمو المعرض الذي كان مقررا له شهر ابريل الحالي سيتم اقامته في نفس موعده في شهر ابريل 2021 .

    شهدت ايطاليا تاجيل معظم المعرض الثقافية و صالونات السيارات واليخوت و معارض الاغذية و عروض الازياء لتجنب التجمعات التي من شأنها المساعدة علي توسيع قاعدة انتشار المرض بفعل العدوي بين الافراد.

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