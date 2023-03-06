دار أرماني تفتتح متجرا جديدا في روما

(أنسامد) - مارس 6 - روما - أعلنت دار "أرماني" الإيطالية للأزياء الفاخرة ، عن افتتاح متجر أرماني إكستشينج الجديد في روما، وهو ثاني متجر من فئة أرماني إكستشينج في إيطاليا بعد المتجر الموجود في ميلانو والأول على الإطلاق في العاصمة.



يضم المتجر مدخلين وست واجهات عرض تحمل اسم العلامة التجارية، ويقع في وسط شارع فيا ديل كورسو. ويتميز بموقعه الاستراتيجي في أحد أكثر الأماكن زيارة في مركز المدينة التاريخي.



تنسجم الخطوط الرائعة للواجهة بشكل مثالي مع داخل المحل، لتأتي منظمة على مستويين، بمساحة إجمالية تبلغ 270 مترًا مربعًا.



في هذه المساحة الكبيرة وبفضل الأسقف ذات الارتفاع المزدوج، يتم تقديم مجموعة كاملة من الملابس الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى الاكسسوارات والأحذية والحقائب والساعات والنظارات.



تم تصميم المتجر، الذي يعيد استخدام مفهوم المساحات في ميلانو وأمستردام ولندن، من قبل جورجيو أرماني بالتعاون مع فريقه من المهندسين المعماريين من أجل تقليل الأثر البيئي. كما أن العناصر المعدنية والزجاجية قابلة للإزالة وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. (أنسامد).



