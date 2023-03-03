فندق ريتز كارلتون يفتتح أول منتجع فاخر في إيطاليا

(أنسامد) - مارس 3 - روما - من المقرر أن تفتتح سلسلة فنادق ريتز كارلتون العالمية الفاخرة، منتجعا في بيلاجيو بإيطاليا.



وتحت إدارة شركة ماريوت الدولية، يمثل هذا المنتجع، الظهور الإيطالي الأول لعلامة ريتز كارلتون التجارية، التي تدير حاليا أكثر من 100 فندق في 35 دولة.



سيكون الافتتاح بمثابة "أحد أهم مشاريع الضيافة الفاخرة في المنطقة، وستظهر سلسلة الفنادق الفاخرة ريتز كارلتون لأول مرة في إيطاليا بمنتجع جديد في بيلاجيو، على ضفاف بحيرة كومو".



يبدو أن المنتجع، المقرر افتتاحه في عام 2026، سيحظى بشعبية بين المسافرين من أصحاب الثروات الكبيرة في إيطاليا الذين يبحثون عن ملاذ فاخر.



ومع إلغاء القيود المفروضة بسبب انتشار جائحة Covid-19، بدأ العديد من الأشخاص في السفر إلى الخارج مرة أخرى لعدد من الأسباب، بما في ذلك العمل والسياحة والتسوق. (أنسامد).



