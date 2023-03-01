مسابقة أفضل زيت زيتون:ايطاليا تفوز ب 20 ميدالية من 21

(أنسامد) - مارس 1 - روما - حصلت إيطاليا علي 20 ميدالية من أصل 21 في المسابقة الدولية الانتقائية المخصصة لزيت الزيتون البكر الممتاز للفئات السبع لمسابقة "سول دورو- او ارض الذهب"و التي تقام سنوياً في فيرونا.



وقد فازت مناطق الانتاج الرئيسية في ايطاليا بالجوائز :5 لبوليا و3 لاتسيو و2 ابروزو وتوسكانا واومبريا 1 سردينيا وصقلية وفينيتو وكامبانيا وسردينيا وترينتينو.



وقد اقيمت المسابقة في الفترة من 20 الي 26 فبراير و ستوزع الشهادات يوم الاحد 4 ابريل القادم وشارك فيها 409 متسابق يمثلون كل من البانيا وشيلي وكرواتيا واليونان و ايطاليا و بيرو والبرتغال واسبانيا .



سول دورو هي أهم مسابقة دولية لزيت الزيتون في العالم وتقام في فيرونا (إيطاليا) . (أنسامد).



