مسابقة أفضل زيت زيتون:ايطاليا تفوز ب 20 ميدالية من 21

(أنسامد) - مارس 1 - روما - حصلت إيطاليا علي 20 ميدالية من أصل
21 في المسابقة الدولية الانتقائية المخصصة لزيت الزيتون البكر
الممتاز للفئات السبع لمسابقة "سول دورو- او ارض الذهب"و التي تقام
سنوياً في فيرونا.
وقد فازت مناطق الانتاج الرئيسية في ايطاليا بالجوائز :5 لبوليا و3
لاتسيو و2 ابروزو وتوسكانا واومبريا 1 سردينيا وصقلية وفينيتو
وكامبانيا وسردينيا وترينتينو.
وقد اقيمت المسابقة في الفترة من 20 الي 26 فبراير و ستوزع
الشهادات يوم الاحد 4 ابريل القادم وشارك فيها 409 متسابق يمثلون
كل من البانيا وشيلي وكرواتيا واليونان و ايطاليا و بيرو والبرتغال
واسبانيا .
سول دورو هي أهم مسابقة دولية لزيت الزيتون في العالم وتقام في
فيرونا (إيطاليا) . (أنسامد).