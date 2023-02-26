مدينة نابولي تعيد تمثال مارادونا للنحات الذي تبرع به

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - قررت مدينة نابولي إعادة أحد التماثيل العديدة المخصصة لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا بعد وفاته عام 2020 إلى الفنان الذي تبرع به بسبب مشاكل بيروقراطية.



وقال مجلس المدينة إنه لا يمكنه الاحتفاظ بالتمثال البرونزي - وهو من أعمال الفنان دومينيكو سيبي - لأن قيمته عالية جدا بحيث لا يمكن اعتباره تبرعا.



وأضاف أن المواد الخام المستخدمة في صنع التمثال تبلغ قيمتها أكثر من 30 ألف يورو، حتى دون اعتبار القيمة المضافة لعمل الفنان.



تم افتتاح التمثال خارج ما يسمى الآن باستاد دييغو مارادونا في نوفمبر 2021 في الذكرى الأولى لوفاة اللاعب السابق بحضور رئيس البلدية غايتانو مانفريدي ورئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتيس.



وتمت إزالته في نفس اليوم، في انتظار التصريح اللازم، ولم يتم إعادته أبدا.



ومن جهة أخري، انتقد مشجعو كرة القدم العمل، حيث يصور مارادونا لاعب القدم اليسرى والكرة في قدمه اليمنى.



وقال مجلس مدينة كاسالنوفو القريبة إنه إذا كانت نابولي لا تريد التمثال، فإنها مستعدة لشرائه. (أنسامد).



