مدينة نابولي تعيد تمثال مارادونا للنحات الذي تبرع به

تعرض إيطاليا لهجمات إلكترونية بعد زيارة ميلوني إلى كييف
وزير الخارجية: المجموعة الموالية لروسيا أرادت "تهديد" روما
ميلوني لمجموعة السبع:على الغرب إبقاء الضغط على روسيا عاليا
بسبب غزوها لأوكرانيا
فينكانتيري الإيطالية تشارك في فعاليات "آيدكس ونافدكس أبوظبي"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا..نهر بو:عودة الحياة بعد الامطار..النورس و النزهات
افتتاح مهرجان فينيسيا..مستمر حتي 21 مارس
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما