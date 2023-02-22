معرض للفنان المعاصر جيان ماريا توساتي حتى 30 يوليو

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - تقيم مؤسسة بيريلي هناجر بيكوتشا معرضاً من الآن و حتى 30 يوليو القادم للفنان جيان ماريا توساتي البالغ من العمر 42 عاماً والذي مثل إيطاليا بمفرده في بينالي البندقية التاسع والخمسين الماضى.



ويقام المعرض تحت عنوان "الآن هنا" أو "في أي مكان" وذلك للتأكيد على أن الأعمال المعروضة تشكل نقطة بداية للتساؤلات أكثر من كونها إجابات قاطعة لا لبس فيها.



ويتكون المعرض، الذي أشرف عليه فيسنتي تودولو، من مجموعتين تشمل الأولى أربع لوحات ذهبية وفيها بعض الصدأ أتمها الفنان عام 2022 وهي مثبتة على سقالات انبوبية متصلة تذكرنا بمواقع البناء.



ويعتبر الذهب هنا التقليد الغربي للفسيفساء البيزنطية ويشكل خلفيات لوحات القرنين الثالث عشر والرابع عشر وظهر في بعض أعمال السبعينيات من القرن الماضى على يد فنانين مثل: جانيس كورنيلي وجينو دي دومينيكس ولوتشيانو فابرو.



وتشمل المجموعة الثانية أيضاً لوحات ذات 10 خلفيات من الجرافيت والفحم الابيض معلقة في السقف تجسد فكرة الضوء وانتهى منها الفنان في 2023. (أنسامد).



