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فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة 63 لمعرض جنوة للقوارب
    (أنسامد) - فبراير 16 - روما - فتح رسمياً باب التسجيل لمعرض القوارب الدولي الثالث والستين في إيطاليا ، الذي تنظمه غرفة الانشطة البحرية و الصالون البحري ، والمقررعقده في جنوة في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر.

    "يبدأ معرض القوارب الدولي في الواجهة البحرية الشرقية الجديدة ، مع افتتاح الممرات المائية زالجزيرة الرائعة الجديدة والتي ستؤطر الجناح الأزرق ، وأرصفة العرض الجديدة ، مع تجديد المساحات والخدمات.

    قال سافيريو سيتشي رئيس المنظمين"إن معرض القوارب هو نقطة مرجعية للتميز في القطاع الدولي وهو مشروع متميز صممه المهندس المعماري رينزو بيانو ، الذي خطط بالفعل لبناء أكثر من 150 مرسى جديد .

    و اضاف" سيتم الانتهاء من الأعمال بشكل نهائي في عام 2024 ، وبالفعل هذا العام ، سيسلط التأثير البصري والوظيفي الضوء على خصائص منصة فريدة في العالم لاستضافة التميز في الصناعة البحرية الدولية. (أنسامد).

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