فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة 63 لمعرض جنوة للقوارب

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - فتح رسمياً باب التسجيل لمعرض
القوارب الدولي الثالث والستين في إيطاليا ، الذي تنظمه غرفة
الانشطة البحرية و الصالون البحري ، والمقررعقده في جنوة في الفترة
من 21 إلى 26 سبتمبر.
"يبدأ معرض القوارب الدولي في الواجهة البحرية الشرقية الجديدة ،
مع افتتاح الممرات المائية زالجزيرة الرائعة الجديدة والتي ستؤطر
الجناح الأزرق ، وأرصفة العرض الجديدة ، مع تجديد المساحات
والخدمات.
قال سافيريو سيتشي رئيس المنظمين"إن معرض القوارب هو نقطة مرجعية
للتميز في القطاع الدولي وهو مشروع متميز صممه المهندس المعماري
رينزو بيانو ، الذي خطط بالفعل لبناء أكثر من 150 مرسى جديد .
و اضاف" سيتم الانتهاء من الأعمال بشكل نهائي في عام 2024 ،
وبالفعل هذا العام ، سيسلط التأثير البصري والوظيفي الضوء على
خصائص منصة فريدة في العالم لاستضافة التميز في الصناعة البحرية
الدولية. (أنسامد).