بورتريه روبنز يغادر جنوة إلى مسرح اريستون في سان ريمو

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - وصلت صورة الفنان الفلمنكي روبنز، التي عُرضت حتى يوم أمس في افتتاح معرض قصر دوكالي في جنوة، إلى مسرح اريستون في سان ريمو.



وقد تم فصل اللوحة وهي عبارة عن زيت على قماش بقياس 66x50 سم عن الجدار الذي تم وضعه عليه وخضع لإجراء "تقرير الحالة" لضمان سلامته وتوثيقه، وهو نفس الشيء الذي سيتم تنفيذه أيضًا عند وصوله إلى أريستون.



تم نقل اللوحة داخل صندوق على متن شاحنة للفنون الجميلة، ووصلت إلى سان ريمو.



وكان السير بيتر بول روبنز فنانًا ودبلوماسيًا فلمنكيًا من دوقية برابانت في جنوب هولندا يعتبر الفنان الأكثر تأثيراً في تقليد الباروك الفلمنكي.



ويقول الحاكم الليغوري والمستشار الإقليمي للثقافة جيوفاني توتي، "أردنا تنفيذ هذه المبادرة مع مشروع ضيف الشرف، لربط النجاح الكبير للمعرض المخصص لروبنز بمهرجان سانريمو، من أجل جعل هذا الرسام الفلمنكي الاستثنائي معروفًا بإشراك الإقليم بأكمله، مع تسليط الضوء الدولي أيضًا". (أنسامد).



