مادونا تحتفل بعيد ميلادها وابنها في صقلية

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - إحتفلت أيقونة البوب الإيطالية الأمريكية مادونا بعيد ميلادها الـ64 بصحبة ابنها روكو ريتشي الذي يبلغ الثاني والعشرين من عمره في مدينة فال دي نوتو الشهيرة، التي تعد واحدة من أفضل الأمثلة على العمارة الباروكية في صقلية.



وكانت قد اختارت مادونا بلدة باكينو في مقاطعة سرقوزا في صقلية للاحتفال بعيد ميلاد ابنها من زواجها من المخرج السينمائي البريطاني جاي ريتشي في 11 أغسطس 2000.



وتحتفل النجمة مادونا حاليا بعيد ميلادها في مدينة آتشي كاستيلو القريبة من فال دي نوتو، جوهرة العمارة الباروكية.



ولدت المغنية مادونا لويز سيكوني في 16 أغسطس 1958 في باي سيتي بولاية ميشيغان لأبوين كاثوليكيين هما مادونا لويز وسيلفيو أنطوني .



كان والدا والدها مهاجرين إيطاليين من بلدية باتشينترو في مقاطعة لاكويلا في أبروز بينما كانت والدتها من أصل فرنسي كندي.



في يونيو 2002، أدرجت اليونسكو مدن فال دي نوتو على قائمة التراث العالمي باعتبارها "تمثل الذروة والازدهار الأخير للفن الباروكي في أوروبا" (أنسامد).



