إيطاليا-موضة : حقائب الكروشيه من خيوط الرافيا الطبيعية

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - عادت الملابس المصنوعة من خيوط الرافيا في صيف 2022 الحار، وهي خيوط طبيعية 100% ومستدامة، بعد أن رافق طفرة الصيف الماضي اهتمام العلامات التجارية الكبرى بظاهرة خيوط الرافيا، لذلك عرضت كبري بيوت الأزياء والمصممين مثل بيلين رودريغيز حقيبة منسوجة من الرافيا موقعة من لوي، وردت كيارا فيراجني باقتراح مماثل من برادا، بينما اختارت جوليا دي ليليس إبداع فندي في الرافيا وللقبعة في مجموعة جوتشي.



ومن بين إستخدامات خيوط الرفيا والكروشيه، هناك أيضا العديد من الأحذية، والصنادل، والإسبادريل مختومة بالعلامة التجارية الأيقونية "صنع في إيطاليا".



ولا تقتصر صيحات الموضة العالمية على الأزياء فقط، إنما تحمل معها كل جديد في عالم الإكسسوارات، وتعتبر الحقائب من أكثر القطع التي تتجدد في كل موسم؛ حيث نرى تصاميم متنوعة تتناسب مع جميع الإطلالات، سواء كانت الرسمية أو الكاجوال. (أنسامد).



