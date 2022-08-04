أمسية خيرية لبوتشيللي تحصد 1.5 مليون يورو

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - حصدت الأمسية الخيرية التي أحياها التينور أندريا بوتشيللي مع ميشيل بولتون وبول انكا 1.5 مليون يورو.



وقد أقيمت الأمسية في فيلا بوتشيللي في فورتي دي مارمي .



كما سلط بوتشيلي الضوء على موضوعين عزيزين عليه من خلال إهداء أغنية خاصة للنساء ثم تكريم بينو دانييلي في دويتو مع باغو.



وقد غني التينورأمام 520 ضيفًا مختارًا في أول حدث خيري له في اطار برنامج " مغامرات المشاهير" وهو حدث خيري يهدف إلى جمع الأموال لمؤسسة اندريا بوتشيللي.



وكان هذا البرنامج قد بدأ في عام 2014 تحت اسم Celebrity Fight Night لمساعدة أيضًا مؤسسة محمد علي الخيرية.



من بين الحاضرين كان هناك مشاهير من جميع أنحاء العالم، من الهند إلى جنوب إفريقيا إلى البرازيل.



وقد بلغت تكلفة الفرد الواحد من 1000 إلى 5000 يورو لمقعد على الطاولة.



من بين المبيعات كان هناك العديد من المجوهرات والأعمال الفنية كما قدم المصمم ستيفانو ريتشي بدلة صممها حسب الطلب (بيعت مقابل 20 ألف يورو).



وتوجه جميع الأموال لدعم عمليات مؤسسة أندريا بوتشيلي التي ستخصص ريع هذه الأمسيات لمشاريع تعليمية في إيطاليا وهايتي كجزء من برنامج التدخل "كسر الحواجز" ، الذي يكافح الفقر والأمية والمرض وتطوير المجتمع. (أنسامد).



