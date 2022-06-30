إيطاليا: منحة تطوير بقيمة 1.9 مليون يورو لقلعة ميرادولو

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - قدم برنامج الإنعاش الوطني الإيطالي منحة قيمتها 1.9 مليون يورو لتطوير المتنزهات والحدائق التاريخية لقلعة ميرادولو في بيدمونت.



ويعمل المشروع على تحسين الخدمات الثقافية والخدمية بالإضافة إلى الإدارة والصيانة والاستدامة البيئية للحفاظ على التراث الزراعي الخاص بالقلعة.



وقد أقيمت حديقة قلعة ميرادولو في سان سيكوندو دي بينيرولو في تورينو علي الطراز الإنجليزي ذو الخطوط المتعرجة والبقع الشجرية الضخمة التي تتميز بمجموعة متنوعة رائعة من الألوان والأشكال مع وجود الجداول الصغيرة، وأثر بحيرة قديمة.



وقد أدى الاستخدام غير السليم للمتنزه وما تبعه من هجر، من عام 1950 إلى عام 2007، إلى خسائر في التراث الشجري وتدهور أجزاء لاكبيرة من الحديقة، وتغييرات غير متناسقة في توزيع الممرات والمساحات الخارجية.



منذ عام 2008، استحوذت مؤسسة كوسو على القلعة والمنتزه والملحقات وهي في حالة سيئة وبدأت بالفعل أعمال الترميم إلا أنها ستكثف أعمالها بفضل المنحة المقدمة من برنامج الانعاش الوطنى. (أنسامد).



