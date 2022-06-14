ليلة فنية "عالم من الإمكانات" في ساحة سان ماركو في البندقية

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - يقام يوم 18 يونيو الحالي المعرض التفاعلي "عالم من الإمكانات" في Procuratie Vecchie في ساحة سان ماركو في البندقية، والمخصص لاكتشاف نقاط القوة لدى المرء ، في اطار فاعلية" الليلة البيضاء للثقافة" التي صممتها جامعة Ca 'Foscari بالتعاون مع البلدية في نسختها الحادية عشرة.



وسيتمكن الزوار من الوصول المجاني إلى المعرض في المساحات المعمارية التي تم ترميمها مؤخرا والتي ستظل مفتوحة حتى الساعة 10 مساءً.



ويمثل المعرض التفاعلي تجربة مدهشة وفريدة من نوعها، حيث يكتشف إمكانات الفرد بدءًا من قيم مثل الإبداع والمثابرة والامتنان والفضول والأمل والذكاء الاجتماعي والعمل الجماعي.



وخلال هذه الرحلة التجريبية، يتم دعوة الأشخاص للنظر داخل أنفسهم وزيادة وعيهم الذاتي وإدراكهم للعالم، وتعلم رؤية الأفضل في أنفسهم وفي الآخرين.



وتعد واجهة مبنى procuratie vecchie من طراز الكلاسيكية الحديثة، والتي يبلغ ارتفاعها 500 قدم، واحدة من أشهر صورالبندقية، وبنيت في أوائل القرن السادس عشر لتدعم هيكل كاتدرائية سان ماركو (القديس مرقس)، مما أدى إلى إنشاء الساحة، بعد أن التهمت النيران مبنى سابق.



وتضم أروقة الطابق الأرضي مقاهي تاريخية مثل Quadri.



والآن، وللمرة الأولى، يمكن للزوار الوصول إلى الطابق الرابع والأخير، حيث أقيم معرض دائم تحت سقف المبنى المنحدر.



وكان المبنى سابقًا المقر الرئيسي لشركة Generali للتأمين الإيطالية منذ عام 1832، وقد خضع المبنى لتجديد لمدة خمس سنوات برئاسة المهندس المعماري ديفيد شيبرفيلد. (أنسامد).



