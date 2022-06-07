ميلانو: سباق فيراري " كافلكاد ايكونا" من 11 الي 16 يونيو

(أنسامد) - يونيو 7 - روما - قررت شركة فيراري للسيارات الرياضية الفاخرة عقد سباقها السنوي " كافلكاد ايكونا" في الفترة من 11 الي 16 يونيو في ميلانو على هامش معرض مارانيلو للقوارب المستقبلية الحديثة.



ويعد هذا الحدث إصدارًا خاصًا يستهدف فقط مالكي فيراري مونزا حيث سيشارك نحو مالكي 80 سيارة من هذا الموديل وهو النموذج الأول من "ايكونا" الجديد: سيارات حصرية مستوحاة من النماذج الرياضية التي ميزت تاريخ الحصان الجامح .



وظهرت مونزا اس بي 1 و اس بي 2 عام 2018 وهي المؤسسة لخط "ايكونا" ومعروفة أنها تعطي شعوراً لا يضاعي لقائديها. وتنتمي السيارات فئة مونزا لنفس المشروع فهي ذات تصميم اوريجنال بسيط بدون سقف.



وستقام عروض " فيراري كافالكاد ايكونا" بين مناطق لومبارديا وبييمونتي وإميليا رومانيا. ستكون فرصة فريدة .



كما سيتم اعداد اتيليه تحت اسم "معرض على عجلات" سينتقل في الفترة من 11 إلى 16 يونيو 2022 على طول طرق لومبارديا وبييمونتي وإميليا رومانيا ويجلب أكثر من 150 ضيفًا دوليًا و 80 فيراري مونزا للتعرف علىها علي ارض الواقع .



بعد ظهر 14 يونيو، سيمرموكب السيارات المشاركة في المركز التاريخي لمدينة بارما: ستصل السيارات إلى بارما من كولورنو على طول الطريق، وفي نهاية الممر، ستستمر سيارات الفيراري في السير باتجاه ريجيو إميليا. (أنسامد).



