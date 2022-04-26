إيطاليا: اسيلور لوكستيكا تحقق إيرادات بـ 5.6 مليار يورو

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - سجلت مجموعة إسيلور لوكسوتيكا، الإيطالية الفرنسية العاملة في مجال عدسات العيون والمعدات البصرية والنظارات والنظارات الشمسية، إيرادات مجمعة بلغت 5.607 مليار، بزيادة قدرها 33.1% بأسعار الصرف الثابتة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من عام 2021.



وارتفعت الإيرادات المماثلة، التي تعكس التوجه الصناعي للمجموعة بشكل أفضل، بعد دخول مجموعة جراند فيشين برو فورما لمجموعة إسيلور لوكسوتيكا، بنسبة 11.5%.



وشكلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك أمريكا اللاتينية نموا كبيرا في طلبات الشركة، في حين ظلت أمريكا الشمالية في وضع قوي بالنسبة للطلبات.



وأشارت الشركة إلى أنه بعد أزمة كورونا، عادت الطلبات على النظارات الشمسية إلى وضعها الطبيعي، بفضل عودة الانفتاح والتوجه نحو الرفاهية.



وبين فرانشيسكو ميليري، وبول دي سايانت، مديري عام المجموعة، والمديرين المفوضين عنها، "نحن راضون جدا بهذه البداية القوية للعام، حيث نرى أداء قوي في جميع المناطق الجيوغرافية وفي كل الأقسام"، مضيفين، "إن دمج جراند فيشن، التي تنمو بشكل قوي، شكل مرحلة جديدة هامة في تكوين شركة لها شبكات، متكاملة رأسيا".



على صعيد آخر، أعلنت الشركة جمع 4 مليون يورو لمساعدة الأشخاص المتضررين من الوضع في أوكرانيا، مع تقديم دعم مباشر للعاملون في القطاع نفسه في أوكرانيا وعائلاتهم. (أنسامد).



