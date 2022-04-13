لامبورجيني تكشف النقاب عن "هوراكان تكنيكا"

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية، المصنعة للسيارات الفاخرة، النقاب عن أعجوبتها الجديدة "هوراكان تكنيكا Huracan Tecnica"، التي تحظى بتصميم ثوري وكفاءة هندسية استثنائية ونقاء خاص.



السيارة الجديدة تجعل من القيادة رحلة ممتعة بشكل كبير، بفضل خاصية الدفع الخلفي بمحرك في-10، الذي طورته شركة "سانت أجاتا بولونيزي".



وعلق رئيس مجلس إدارة شركة لامبورجيني، ستيفان وينكلمان، على السيارة الجديدة، قائلا "إنها تلخص خبرة لامبورجيني في التصميم والهندسة لإنشاء سيارة هوراكان مثالية وتوفر متعة استثنائية للقيادة"، مشيرا إلى أن السيارة الجديدة تحظى بمميزات السير على العديد من الطرق المختلفة.



وتابع بالقول إن السيارة الجديدة تخلق "علاقة رائعة بين السائق والسيارة والأسفلت، فلمسة واحدة تكفي لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة، إنها سهلة الاستخدام في أي وضع قيادة وفي أي بيئة".



واستطرد وينكلمان: "هذه السيارة تكريم للنقاء التقني وتجسيد للأحاسيس، فسيارة تكنيكا تكمل مجموعة هوريكان، أنها مثال للتكنولوجيا وأداء المحرك المثالي المتسق مع ثورة التصميم".



(أنسامد).



