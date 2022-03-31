قصر بيتي يطلق معرض الرسوم الرومانسية لبيزيو

(أنسامد) - مارس 31 - روما - يعقد قصر بيتي معرضاً للرسوم الرومانسية للفنان جوزيبي بيزيولي (1784-1855) للتعرف على أحد أهم رسامي اللوحات الرومانسية في القرن التاسع عشر ويستمر حتي 5 يونيو القادم.



ويقام المعرض في قصر بيتي وهو مقسم إلى 9 أقسام تحكي كلها عن مسيرة بيزيولي والحركة الفنية المحيطة به.



وتأتي اللوحات المعروضة من مقتنيات المتاحف ومن مجموعات يملكها إيطاليون وأجانب، والتي تتناول بدايات الفنان النيو كلاسيكية وحتى بلوغه أوج شهرته حيث ابتكر وقتها بعض روائع الرسم الرومانسي الإيطالي العظيم.



ويضم قصر بيتي قاعات قام بتزيينها بيزيولي، مما يساعد الزائر على الاستمتاع بإطار متكامل حيث عاش الفنان ومعاصريه. (أنسامد).



