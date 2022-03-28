إيطاليا : أعمال لخمسة فنانين في "بينالي دونا" في فيرارا

(أنسامد) - مارس 28 - روما - يستضيف متحف الفن المعاصر، في مدينة فيرارا الإيطالية معرض "بينالي دونا" في نسخته التاسعة عشرة، في الفترة من 27 مارس وحتى 29 مايو، تحت عنوان "خارج حدود الزمن".



ومن المقرر أن يضم المعرض أعمالًا لخمسة فنانين عالميين، وهم مونيكا دي ميراندا (البرتغال) وكريستينا كوبيش (ألمانيا)، ديانا ليلونيك (بولندا)، راجنا روبرتسدوتير (آيسلندا) وأنايس توندور (فرنسا).



ويوضح المعرض أهمية إعادة التفكير في الهياكل المتجذرة، وإعادة تنظيم الممارسات الموحدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.



وتتلاقى الانعكاسات المستمدة من المجالات المختلفة، من خلال تنوع اللغات الفنية (تركيبات وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو)، في معرض يهدف إلى استكشاف العلاقة بين الإنسان والبيئة، ودراسة التفاعلات بين كلا الموضوعين. (أنسامد).



