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عودة أسبوع البيرة في روما من 18 إلي 20 مارس
    (أنسامد) - مارس 18 - روما - سيعقد "أسبوع البيرة الإيطالي" في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي بالتزامن مع مهرجان" إيتالي روما كرافت للبيرة" الذي سيعرض أنواعاً جديدة من البيرة .

    أقيم أخر إصدار رقمي بالكامل من "أسبوع البيرة الإيطالي" العام الماضي في الفترة من 21 الي 27 مارس .

    ويعتبر" أسبوع البيرة في إيطاليا" حدثاً كبيراً مخصصاً للبيرة المحلية، وينظمه " مجلة الويب" وصحيفة "كروناش دي بيرة". ويمكن من خلاله تذوق 50 نوعاً من البيرة محلية الصنع ومجموعة مختارة من عصير التفاح والبيرة الخالية من الجلوتين. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

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