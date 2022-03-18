عودة أسبوع البيرة في روما من 18 إلي 20 مارس

(أنسامد) - مارس 18 - روما - سيعقد "أسبوع البيرة الإيطالي" في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي بالتزامن مع مهرجان" إيتالي روما كرافت للبيرة" الذي سيعرض أنواعاً جديدة من البيرة .



أقيم أخر إصدار رقمي بالكامل من "أسبوع البيرة الإيطالي" العام الماضي في الفترة من 21 الي 27 مارس .



ويعتبر" أسبوع البيرة في إيطاليا" حدثاً كبيراً مخصصاً للبيرة المحلية، وينظمه " مجلة الويب" وصحيفة "كروناش دي بيرة". ويمكن من خلاله تذوق 50 نوعاً من البيرة محلية الصنع ومجموعة مختارة من عصير التفاح والبيرة الخالية من الجلوتين. (أنسامد).



