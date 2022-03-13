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إفتتاح أول مطعم صيني في البندقية، يتميز بالفخامة والجمال
    (أنسامد) - مارس 13 - روما - من المقرر إفتتاح أول مطعم وبار صيني في غضون أيام قليلة في ساحة سانت مارك التاريخية في مدينة البندقية الإيطالية، والذي سيحمل إسم Gran Caffè Fulgenzi fu بعد أن إستحوذت عليه سيدة أعمال صينية عاشت وعملت في هذه المدينة لأكثر من 30 عامًا.

    وفي تصريح لصحيفة كورييري ديل فينيتو، قالت "إنها تخطط لإعادة إفتتاح المطعم بعد تجديده وسيتميز بالفخامة والجمال وسيحتوي على منطقة خارجية لتناول الطعام"، مشيرة "أنه تحد في وقت صعب لكنني واثقة من ذلك".

    ومن المقرر أن يدير ;;ابنها وفريق من الشباب الآخرين الحانة، بينما يقوم طاهي من البندقية بإعداد الطعام. (أنسامد).

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