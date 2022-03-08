فيراري تبدأ حقبة جديدة بمحرك في 6 لسيارتها الجديدة

(أنسامد) - مارس 8 - روما - تطلق شركة فيراري حقبة جديدة في صناعة السيارات، مع سيارتها الكهربائية الهجينة، فيراري 296 GTB، بمحرك جديد "في 6"، وهو محرك غير مسبوق يمتاز بهدوئه، وقوته المذهلة.



وأختبرت "أنسا موتوري"، سيارة فيراري الجديدة على الطريق بين إشبيلية وهويلفا في إسبانيا، وفي مضمار مونتيبلانكو في قلب الأندلس، وظهرت السيارة كحصان جامح بفضل هذا المحرك الهجين الجديد.



ولأول مرة تستخدم فيراري هذا النوع من المحركات في تاريخها، وكانت نتائجه فوق التوقعات، إذ أنه بقوة 663 حصانا، ومحاط بوحدة كهربائية بقوة 167 حصانا، مدعومة ببطارية 7.45 كيلووات في الساعة، وبذلك يصل إجمالي القوة إلى 830 حصاناً.



مع هذا الإبتكار التقني، لم تنس الشركة تطوير أسلوب السيارة الجديدة، من خلال جعلها صغيرة ورشيقة، مع حلول مبتكرة، مثل المقابض ولوحة القيادة، والجبهة المضغوطة والمدببة.



وفيما يتعلق بقمرة القيادة، فهي رقمية بالكامل، وبواجهة مريحة، علاوة على ذلك، تتركز الأوامر الأساسية في عجلة القيادة، مما يجعل سائق السيارة في تحكم كامل بها من خلال يديه. (أنسامد).



