اكسبو/بولجاري:إيطاليا لديها مقومات السيطرة على الترف بالعالم

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - أكد الرئيس التنفيذي لشركة بولجاري العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في عالم المجوهرات والفخامة، جان كريستوف بابين، أن إيطاليا تتمتع بالمقومات الكافية لتفرض نفوذها على صناعة الترف في العالم، مشيرا إلى أن شركة بولجاري هي مثال للمساهمة القوية في ثراء الدولة.



وأوضح بابين، " يجب ان نتذكر دائما أن معظم الأبحاث التي أجريت في العالم، من الصين الي أمريكا، ومن اليابان الي جنوب افريقيا، أثبتت أن إيطاليا تعتبر البلد الأول في الترف والرفاهية، لذلك ينبغي أن نكون أكثر طموحا لتأكيد الفكرة خاصة وأننا نمتلك كافة المقومات للسيطرة علي عالم الترف".



وصرح بابين بذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في الجناح الايطالي في اكسبو 2022 في دبي لتقديم تقرير 2021 بعنوان " تصدير دولتشي فيتا" (الحياة الجميلة) التي نظمها الاتحاد العام للصناعة الايطالية بالاشتراك مع (ساسي) وهي مجموعة التأمين المالي التي تدعم نمو الشركات الإيطالية وقدرتها التنافسية.



وقال بابين إن بولجاري تصدر 98% من منتجاتها تحت شعار "صنع في ايطاليا" بشكل جيد وصناعة متميزة، "وهي مثال يحتذى به بشأن المساهمة الجيدة والحسنة في ثروة البلاد وفي خلق فرص عمل بإمكانيات غير محدودة".



وشدد بابين على أن المنشأ الإيطالي للشركة أعطى ميزة تنافسية إضافية للشركة، مضيفا في هذا الشأن، "نحن الدولة الوحيدة التي لديها 25 قرنا من الفن والهندسة المعمارية والريادة في الصناعة اليدوية". (أنسامد).



