انطلاق "كرنفال الأمل" في مدينة البندقية

(أنسامد) - فبراير 16 - روما - انطلق كرنفال البندقية 2022 " مهرجان الامل " في عطلة نهاية الأسبوع ويستمر حتي الاول من مارس .



وقد انطلق الكرنفال الذي يسمي ايضا " تذكر المستقبل " بعرض رائع للصوت والضوء على القناة الكبرى محدثا ضجة كبيرة في إفتتاحه .



في اليومين الأولين للكرنفال تم تسجيل أكثر من 100.000 سائح في مدينة البحيرات بما في ذلك 55.000 يوم الأحد وحده...كما تدفق أكثر من 18 ألف زائر إضافي إلى المدينة .



كان هناك حوالي 25000 زائر أجنبي ، قضى معظمهم الليل في البندقية.



وكانت أكبر مجموعة هي الفرنسيون (23.58٪) ، يليهم البريطانيون (12.97٪) ، والإسبان (12.89٪) ، والألمان (7.24٪).



في عام 2020 تقلص كرنفال البندقية، الذي يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد ظهور الجائحة في إيطاليا في فبراير- شباط من ذلك العام، ثم ألغي في العام التالي مع مساعي الحكومة لاحتواء الوباء.



كرنفال البندقية هو مهرجان سنوي يعقد في مدينة البندقية، إيطاليا.



ويعد كرنفال البندقية واحدة من كرنفالات العالم المعروفة والذي يحظى بالتقدير. يبدأ المهرجان حوالي أسبوعين قبل أربعاء الرماد وينتهي يوم ثلاثاء الشرف، أي في اليوم الذي يسبق أربعاء الرماد.



الكرنفال بدأ حين انتصرت مملكة فينيسيا على بطريرك أكويليا في عام 1162، فأقيم هذا الحدث احتفالاً وتخليداً للنصر.



يتميز الكرنفال بأقنعته الملونة والمزركشة التي تضفي الغموض على هوية أصحابها. أنْ تكون مقنعا هو شرط أساسي لتشارك في هذا الكرنفال. (أنسامد).



