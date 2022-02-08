"معرض فينيسيا" يطرح مسابقة للقوارب المستدامة

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - انطلقت النسخة الثالثة من المسابقة الدولية لاختيار دراسات ومشروعات الملاحة المستدامة للقوارب، التي تروج لها مؤسسة المتاحف المدنية في فينيسيا (البندقية) بالتعاون مع البلدية ومنتجع فيلا سبا.



وسيتم عرض الأعمال المختارة في المسابقة خلال معرض البندقية للقوارب (معرض فينيسيا) المقرر عقده في الفترة بين 28 مايو و5 يونيه المقبل.



ويوضح رئيس البلدية، لويجي بروجنارو، "المسابقة هي فرصة لا تفوت للمصممين والمخططين لعرض مشاريعهم في منطقة فريدة ورائعة، خلال أحد أهم الأحداث الدولية المخصصة لركوب القوارب".



وتابع المسؤول، "لقد بنت البندقية حظها الخاص على البحر وعلى التميز في الهندسة البحرية، التي تعود للعام الثالث، كمركز للاهتمام بفضل معرض القوارب".



وتخصص النسخة الحالية من المسابقة إلى مشروعات لقوارب عمل ورفاهية، ومخصصة بكفائة عالية فيما يتعلق بالطاقة، وانخفاض تأثيرها السيء على البيئة.



إلى جانب القوارب، تتضمن المشاريع تقديم تصاميم ودراسات لأجزاء محددة، مثل هيكل القارب، أو أنظمة الدفع أو المكونات التفصيلية.



وتقبل المسابقة أيضا دراسات ومشروعات تم إجراؤها خال الخمس سنوات الماضية، بما في ذلك تلك التي تم تقديمها بالفعل في مسابقات تصميم، أو منشورة في مجلات تجارية.



وسيتم اختيار المشاركين من قبل لجنة علمية من الخبراء، تتألف من أشخاص موثوقة في قطاع التصميم والصناعة والأوساط الأكاديمية.



(أنسامد).



