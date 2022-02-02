روما تعمل على إعادة عروض الأزياء إلى الكولوسيوم

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - كشف ماريانو أنجيلوتشي ، رئيس اللجنة الايطالية للسياحة والأزياء والعلاقات الدولية أن روما تعمل على إعادة عروض الأزياء الي الكولوسيوم .



وأوضح قائلا "إننا نعمل على إعادة المبادرات المخصصة للأزياء الراقية في ساحات روما وأكثر الأماكن إثارة في مدينتنا في أقرب وقت ممكن".



وإستطرد "إنه قطاع استراتيجي لإعادة إطلاق العاصمة والتي ستقدم لبيوت الأزياء الكبرى أكثر الأماكن روعة في العالم ، في قلب روما".



وأضاف أنجيليوتشي "في العروض القادمة للأزياء الراقية ، سنعمل في مواقع استثنائية مثل ساحة الكولوسيوم والمنتدى الروماني والإمبراطوري ".



الكولوسيوم أو ما يسمى المدرج الفلافي، هو مدرج روماني عملاق يقع في وسط مدينة روما، تم تشييده إلى شرق المنتدى الروماني، ويرجع تاريخ بنائه إلى عهد الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول فيما بين عامي 70 و72 بعد الميلاد تحت حكم الإمبراطور فلافيو فسبازيان، وتم الانتهاء منه بشكل أساسي عام 80 في عهد تيتوس، إلا أنه قد أضيفت له بعض التعديلات في عهد دوميتيان.



تم بناء المدرج الأكبر في العالم من الخرسانة والحجارة، ويعد المدرج بمثابة العمل الأكبر الذي شيدته الإمبراطورية الرومانية، حيث يعتبر واحدًا من أعظم الأعمال المعمارية والهندسية الرومانية.



(أنسامد).



