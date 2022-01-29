العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة Moncler لن تستخدم الفراء

(أنسامد) - يناير 29 - روما - أعلنت مجموعة الأزياء الإيطالية الفاخرة Moncler يوم الثلاثاء أنها ستتوقف عن استخدام الفراء في منتجاتها اعتبارًا من عام 2024. وتسير العلامة التجارية ، المعروفة أساسًا بمعاطفها التي تصل تكلفتها إلى ما يزيد عن 1000 دولار ، على خطى الشركات الكبرى الأخرى مثل نوردستروم ومنافس السترات كندا.



وقالت الشركة في بيان صحفي: "ستتوقف الشركة عن شراء الفراء هذا العام وستكون آخر مجموعة لعرض الفراء في خريف / شتاء 2023". كما أشاروا إلى "التزامهم بممارسات الأعمال المسؤولة" والتعاون مع منظمة حقوق الحيوان الإيطالية LAV "كممثل عن تحالف Fur Free Alliance." يأتي إعلان Moncler في الوقت الذي تستمر فيه حركة متزايدة من العملاء ونشطاء حقوق الحيوان وحتى حكومات الولايات والمدن في الضغط من أجل سياسات تبتعد عن استخدام الفراء الجديد. (أنسامد).



