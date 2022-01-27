إيطاليا: الثلج والجليد لا يوقفان سيارة Grecale من مازيراتي

(أنسامد) - يناير 27 - روما - سيارة رائعة لمازيراتي، جريكالي Grecale، يمكنها أن تسير بنفس مستوياتها القوية في الظروف القاسية والأسطح المنخفضة للغاية.



وجرى تجريب السيارة الإيطالية في المناطق الجليدية في السويد، تحت ظروف قاسية وفي مناطق منخفضة. وأظهرت التجربة أن الجليد والثلج لا يمكنهما أن يبطئوا من طاقة السيارة.



وكشفت التجربة على النماذج الأولية للسيارة، أنها يمكنها السير في درجات حرارة قصوى، حيث تتحكم ديناميكيات السيارة بسهولة، على الأسفلت والجليد والأسطح الثلجية، وكذلك الحفاظ على الراحة المناخقة مهما كانت الظروف الخارجية، حتى عند درجة حرارة تصل إلى 30 درجة تحت الصفر.



كما تم اختبار السيارة في خصائص الجر والتوجيه بمختلف أوضاع القيادة، وبمختلف أحجام العجلات، وأثبتت فاعليتها بشكل استثنائي.



إلى جانب ذلك، فالسيارة تحظى بقدرات استثنائية في التحكم على المسارات المنخفضة، والسير بشكل جيد على الطرق الوعرة، التي تضم منحنيات ومنحدرات، أو ممرات طولية ومرتفعات. (أنسامد).



