اوفرمارين..بيع وحدة منجوستا اوشيانو44 في الولايات المتحدة

(أنسامد) - يناير 25 - روما - باعت مجموعة اوفرمارين وحدة من اليخت منجوستا اوشيانو 44 على الأراضي الأمريكية وذلك لاول مرة تقوم الشركة ببيع منتجاتها خارج البلاد.



منجوستا اوشيانو عبارة عن هيكل من الفولاذ والهيكل العلوي المصنوع من الألومنيوم ليخت عالمي يتم تجربته ، مع خطوط مميزة وأنيقة وأداء مذهل: 4500 ميل من المدى ، حتى 16 عقدة من السرعة القصوى و 11 عقدة من سرعة الإبحار ، مع مثبتات السرعة الصفرية وجارية لتحقيق أقصى قدر من الراحة .



يقول تقرير الشركة انه يجب ملاحظة أن السفينة هي نتيجة التعاون بين المكتب الهندسي للمجموعة والمصمم ألبرتو مانشيني الذي أشرف على الخطوط الخارجية والعروض الداخلية. "اليوم يتم تمثيل منجوستا في الخارج من خلال جميع خطوط الإنتاج الثلاثة ، مع زيادة عدد السفن المعدنية.



يتكون منجوستا اوشيانو من دور علوي عصري للغاية ، "Miami Style" يشهد استخدامًا هائلاً للأسطح الزجاجية والأبواب المنزلقة الكبيرة على جميع الطوابق ، مما يحافظ على اتصال جميع الغرف ، والمظهر ونمط الحياة الجديد الذي يبهر العميل . (أنسامد).



