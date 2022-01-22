تأجل معرض ميلان للأثاث من 5-10 أبريل إلى 7-12 يونيو

(أنسامد) - يناير 22 - روما - أعلن المنظمون أنه تم تأجيل معرض ميلان للمفروشات هذا العام في الفترة من 5 إلى 10 أبريل إلى 7-12 يونيو ، قائلين إنهم يريدون أن تكون النسخة 60 للمعرض "تجسدا لقيمة المعرض بالكامل".



وأشارت رئيسة المعرض ماريا بورو إن القرار "سيمكن العارضين والزوار والصحفيين ومجتمع الأثاث والتصميم الدولي بأسره من استغلال إمكانات العرض الذي سيكون مليئًا بالمستجدات هذا العام ، بأفضل ما يكون وبأمان تام. والتي ، بالإضافة إلى الاحتفال بعيد ميلاد مهم ، ستعتمد على موضوع الاستدامة ، وإظهار التقدم المحرز في هذا القطاع من قبل المبدعين والمصممين والشركات ". (أنسامد).



