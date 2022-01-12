عجائب التراث الثقافي الإيطالي في إكسبو دبي

(أنسامد) - يناير 12 - روما - بدأت المرحلة الأولى من مشروع اينسولا ، الذي وقعته تريكاني وماجيستر ارت الذي تم إطلاقه بمناسبة اكسبو دبي... المشروع عبارة عن رحلة موسوعية طويلة المدى تهدف إلى رسم خريطة الجغرافيا الثقافية الجديدة لـلجزر الايطالية والتي تبدأ بعرض أربعة أفلام قصيرة تم إصدارها حتى 15 يناير في المعرض وفي غرفة الدراسة بالجناح الإيطالي ، في مناسبة الأسبوع المخصص لموضوع السفر والاتصالات: من السياحة المستدامة إلى رقمنة التراث.



بعد ذلك ، ستصبح مقاطع الفيديو جزءًا لا يتجزأ من بوابة تريكاني (www.treccani.it) وستتم إعادة اقتراحها في الجناح نفسه اعتبارًا من 10 مارس.



في حوار مع مواضيع إكسبو دبي (تواصل العقل ، وخلق المستقبل) والجناح الإيطالي (الجمال يوحد الناس) ، تهدف اينسولا إلى رسم خريطة للتميز الإقليمي الإيطالي وشبكاته ، ورواية قصة لها مترجمين أثريين وتاريخيين وفنيين وتراث المناظر الطبيعية ، ولكن أيضًا الناس والفنون والحرف اليدوية في شبه الجزيرة. مع تنسيق وسائط متعددة من خلال الترويج للجزر الجغرافية (مورانو وبروسيدا) و المدن الصغيرة كاسترو وبينزا. (أنسامد).



