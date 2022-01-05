الإيطاليون سينفقون 1.9 مليار يورو على الهدايا في عيد الغطاس

(أنسامد) - يناير 5 - روما - سيقدم 2 من كل 3 إيطاليين هدايا خلال عيد الغطاس، بإجمالي إنفاق يصل إلى 1.9 مليار يورو، بزيادة 100 مليون عن العام الماضي 2021.



وكشفت دراسة اجراها مركز الدراسات التعاوني، أن الانفاق على الهدايا خلال عيد الغطاس، في 6 يناير الجاري، ستكون أقل بنسبة 20% عن الانفاق مقارنة بعام 2020، أي ما يعادل عدم شراء هدايا بقيمة 300 مليون يورو.



إلى جانب ذلك، أظهرت الدراسة أن 3 من كل 4 إيطاليين قالوا إنهم انفقوا الكثير في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، ويريدون الاقتصاد في ضوء الزيادات في الأسعار الأخيرة.



كما تأكد أن احتفال عيد الغطاس، هو احتفال للإطفال أيضا، فمين بين الهدايا التي ستهيمن خلال عمليات الشراء، هي الألعاب، لاسيما في الجنوب، بنسبة 47%. في حين ستكون 40% من الهدايا عبارة عن جوارب مليئة بالحلويات والشوكولتة، وفحم مصنوع من السكر الإيطالي. أما في الشمال، فتتصدر الملابس الهدايا بنسبة 37%.



إلى جانب ذلك، فهناك أنواع من الهدايا المختلفة، مثل الرحلات، واشتراكات التليفزيون المدفوعة، وكتب ومنتجات من أجل الرفاهية الشخصية. (أنسامد).



