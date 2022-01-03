عرض مجموعة الفن الروسي المقدس من 2 يناير في قصر بيتتي

(أنسامد) - يناير 3 - روما - تعرض بعض الجواهر القديمة ، وجميعها صنعت بين أواخر القرن الخامس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر ، والتي تشكل مجموعة الفن الروسي المقدس بدءًا من 2 يناير بشكل دائم في متحف الأيقونات الروسية الجديد في فلورنسا في قصر بيتتي .



تتكون المجموعة من 78 أيقونة ، معظمها من الحجم المتوسط ;;والصغير والمخصصة للعبادات المنزلية والشخصية ، وتمثل المجموعة - التي تم جمعها بالفعل في فلورنسا من قبل ميديشي وخاصة لورين خلال القرن الثامن عشر والقرن التالي - الأقدم من نوعها العالم خارج روسيا نفسها.



بفضل المتحف الجديد ستجد المعروضاتموقعًا خاصًا لها موزعة علي أربع غرف كبيرة مزينة بلوحات جدارية من القرن السابع عشر وتطل على الفناء في الطابق الأرضي من القصر بالاضافة الي جميع المساحات التي تم تجديدها حديثًا والتي ستصبح جزءًا من خط سير الرحلة العادي وحتى الآن لم يتم فتحه للجمهور على أساس منتظم.



لذلك يفتتح العام الجديد بمشروع خاص ، ذو سحر كبير وذو أهمية رمزية مهمة ، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه في نفس الوقت ، سيتم إعادة فتح كنيسة بالاتين أيضًا ، مع اللوحات الجدارية للقرن التاسع عشر والتي تم ترميمها بالكامل الآن. (أنسامد).

