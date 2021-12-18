جولة افتراضية في"قصر بوتشي"لإبداعات أزياء Emilio Pucci

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - تم تدشين الجولة الافتراضية
لدار الأزياء الإيطالية العريقة في فلونسا Emilio Pucci في قصر
بوتشي Palazzo Pucci ، وهي تجربة حسية أنشأتها إبنته Laudomia
Pucci لإظهار المسار داخل مركز إميليو بوتشي للتراث Emilio Pucci
Heritage Lab ، الذي يضم "كنوز" الدار.
تعرض الجولة للمشاهد معروضات ومشاريع إميليو بوتشي وإبداعاته ،
والتي تسلط الضوء على شخصيته المتعددة الأوجه ، وعينه الفنية للون
، والحداثة الجريئة والريادة في إبداعاته.
تقول لاودوميا بوتشيي أن المشروع هو نتيجة فكرة ولدت خلال الجائحة.
"إذا لم يتمكن الناس من القدوم إلينا ، فلماذا لا نذهب إليهم" :
وهكذا لجأت إلى مصممي Ecal ، وهي جامعة للفنون والتصميم ، ثم قامت
مع فريقها باختيار كل شيء بعناية ودقة كقصة ترويها ،
من خلال الجولة الافتراضية ، يتمتع الضيوف بحرية التجول في الغرف ،
والتوقف عند أكثر ما يثير اهتمامهم ، أو اتباع لاودوميا بوتشيي
التي تروي لحظات ثمينة في تاريخ العلامة التجارية والعديد من
الحكايات.
تظهر مقاطع الفيديو بعض أسلاف عائلة بوتشي ، وأشياء خاصة وفساتين
فريدة ، مثل تلك المزينة بطباعة كونشيجلي.
ولتحقيق الجولة الافتراضية ، تم استخدام مسجلات البيانات والصور
ومقاطع الفيديو والمسح ثلاثي الأبعاد. (أنسامد).