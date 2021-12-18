جولة افتراضية في"قصر بوتشي"لإبداعات أزياء Emilio Pucci

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - تم تدشين الجولة الافتراضية لدار الأزياء الإيطالية العريقة في فلونسا Emilio Pucci في قصر بوتشي Palazzo Pucci ، وهي تجربة حسية أنشأتها إبنته Laudomia Pucci لإظهار المسار داخل مركز إميليو بوتشي للتراث Emilio Pucci Heritage Lab ، الذي يضم "كنوز" الدار.



تعرض الجولة للمشاهد معروضات ومشاريع إميليو بوتشي وإبداعاته ، والتي تسلط الضوء على شخصيته المتعددة الأوجه ، وعينه الفنية للون ، والحداثة الجريئة والريادة في إبداعاته.



تقول لاودوميا بوتشيي أن المشروع هو نتيجة فكرة ولدت خلال الجائحة.



"إذا لم يتمكن الناس من القدوم إلينا ، فلماذا لا نذهب إليهم" : وهكذا لجأت إلى مصممي Ecal ، وهي جامعة للفنون والتصميم ، ثم قامت مع فريقها باختيار كل شيء بعناية ودقة كقصة ترويها ، من خلال الجولة الافتراضية ، يتمتع الضيوف بحرية التجول في الغرف ، والتوقف عند أكثر ما يثير اهتمامهم ، أو اتباع لاودوميا بوتشيي التي تروي لحظات ثمينة في تاريخ العلامة التجارية والعديد من الحكايات.



تظهر مقاطع الفيديو بعض أسلاف عائلة بوتشي ، وأشياء خاصة وفساتين فريدة ، مثل تلك المزينة بطباعة كونشيجلي.



ولتحقيق الجولة الافتراضية ، تم استخدام مسجلات البيانات والصور ومقاطع الفيديو والمسح ثلاثي الأبعاد. (أنسامد).



