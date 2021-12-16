عرض البرامج الدولية للجامعات الإيطالية في إكسبو دبي

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - 101 ألف طالبا أجنبيا في الجامعات الإيطالية عرضت وزيرة الجامعات الإيطالية، ماريا كريستيان ميسا، البرامج الدولية للجامعات الإيطالية، ومدى تأثيرها في الخارج.



وأوضحت ميسا، خلال كلمة أمام منتدى بعنوان "العالم داخل حدودنا- البرامج الدولية في الجامعات الإيطالية" في إكسبو دبي، "لدينا نظام جامعي، قد يصعب قراءته للوهلة الأولى، لأنه يتكون من مائة جامعة عامة مختلفة، لكنهم مرتبطون جيدا ويتنافسون لتحسين تعليم الطلاب".



وأوضحت الوزيرة أن الجامعات الإيطالية تعمل على أن تصبح أكثر شمولا وابتكارا لجذب المزيد من الطلاب الأجانب.



ولفتت الوزيرة إلى أن عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الأيطالية قد نما من حوالي 63 ألفا إلى أكثر من 101 ألفا في 10 سنوات، بينما راتفعت البرامج التي تدرس باللغة الأنجليزية من 245 إلى 539 في السنوات الخمس الماضية.



وشددت الوزيرة على الإبداع والجاذبية الملموس لدى الجامعات الإيطالية. (أنسامد).



