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فوز بالتيمورا Baltimora بالنسخة الإيطالية من X Factor
    (أنسامد) - ديسمبر 11 - روما - فاز بالتيمورا Baltimora ، منتج الأسطوانات البالغ من العمر 20 عاما والذي إعتلي خشبة المسرح لأول مرة ، مساء أول أمس الخميس بالنسخة الإيطالية من X Factor.

    قال الفائز ، واسمه الحقيقي Edoardo Spinsante: "لطالما صنعت الموسيقى لنفسي " واضاف بالنيمورا من مدينة أنكونا، في الجزء الشمالي من وسط إيطاليا، عاصمة إقليم ماركي، "لقد قضيت وقتا رائعا على هذا المسرح الرائع. آمل أن أستمر في صنع موسيقاي وأن أفعل ذلك مع الآخرين كمنتج ، حتى أتمكن من التفوق وإثراء نفسي من حيث الخبرة." (أنسامد).

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